El manresà Huguet, investigat per un retuit sobre la secretària del jutjat 13 de BCN

L'exconseller de la Generalitat manresà Josep Huguet haurà de declarar el proper 10 de gener davant del jutge del jutjat d'instrucció 22 de Barcelona per un retuit que va fer el 22 de maig passat sobre la secretària del jutjat número 13 de Barcelona, en el qual apareixia el nom, l'afinitat política i la imatge de la secretària judicial, que és la que va participar en l'escorcoll a la seu d'Economia del 20 de setembre de l'any passat, segons va explicar ahir Huguet al Catalunya Vespre de Catalunya Ràdio. Huguet va detallar que se l'investiga per coacció i delicte contra l'administració de justícia i que ja va declarar per aquest cas davant la fiscalia l'estiu passat i ara el cas ha arribat al jutge. El manresà va atribuir que se'l citi a la seva rellevància pública. Huguet va dir que no farà més valoracions respecte d'això.