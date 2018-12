Les notícies més llegides de la setmana

Exterior del bar Núria, on va tenir lloc un apunyalament el matí de Nadal

«Veure tan bé l'Oleguer és sensacional»

Quatre professionals del SEM de Manresa es retroben amb un nen que van atendre en estat crític i que està del tot recuperat.

Detingut un jove de Santpedor per apunyalar-ne un altre al bar Núria

La víctima va ser intervinguda d'urgència a Sant Joan de Déu. A l'agressor se li imputa un delicte d'homicidi en grau de temptativa.

Els Mossos busquen l'autor d'una agressió sexual al mig del carrer, a Berga

Una noia va denunciar diumenge a la matinada tocaments d'un home al carrer Ferran Agulló.

Una gentada omple el pla de Lledoners per desitjar bon Nadal als independentistes presos

El cant coral d'una versió de la cançó «Bona nit» d'Els Pets centra l'acte reivindicatiu del 25 de desembre al vespre.

Detingut a Andorra el Rambo de la Cerdanya després d'atracar un hotel de Masella

Martí Cots va entrar a punta de pistola a l'establiment i es va endur 15.000 euros; la policia andorrana el va detenir amb una escopeta i dues pistoles.

Alex Renfroe i Justin Doellman no es menjaran el raïm com a jugadors del Baxi Manresa

Els dos nord-americans marxen de l'equip abans d'acabar l'any i el deixen en quadre per jugar a Tenerife.

400 músics i cantaires portaran el «Messies» de Händel al pla de Lledoners

Una cantada d'aquesta magnitud no té precedents en cap centre penitenciari de tot Europa

Mor un veí de Navàs en ser colpejat per un cotxe que sortia d'un garatge

El funeral de la víctima, Josep Baraldés, de 73 anys, va ser dijous a l'església parroquial de la població