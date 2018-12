PP i Cs veten al Senat el sostre de dèficit per als pressupostos de l'any que ve

La majoria absoluta del PP al Senat, a la qual s'han sumat els vots de Cs, UPN, Bildu, Coalició Canària i Fòrum Astúries, ha utilitzat la capacitat de veto en aquesta cambra per rebutjar i tornar al Govern el sostre de dèficit aprovat pel Congrés la setmana passada i que preveu un dèficit públic de l'1,8% per al pròxim any, cinc dècimes per sobre de l'objectiu actual.

En concret, el ple del Senat ha rebutjat el sostre de dèficit amb 150 vots en contra de PP, Cs, UPN, Bildu, Coalició Canària i Fòrum Astúries, enfront dels 97 vots a favor de PSOE, Units Podem, ERC, PDeCAT, PNB, Compromís i Agrupació Socialista Gomera, i una abstenció d'Agrupació Herreña Independent. Es tracta de la primera vegada que s'utilitza la capacitat de veto al Senat des que el PP la va introduir el 2012 a través d'una modificació en la Llei d'Estabilitat Pressupostària, que PSOE i Units Podem volen eliminar amb una reforma al Congrés.

Durant la seva intervenció en defensa del sostre del dèficit, la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, va criticar el «corró de bloqueig» i les «pedres en el camí» del PP i Cs amb la seva «pinça» al Senat, perquè constitueix una «política de terra cremada» que prioritza l'interès «partidista». Montero va advertir que tornar al dèficit de l'1,3% el 2019 comporta un ajust de 18.000 milions i menys inversions de les desitjades, cosa que afectarà les comunitats autònomes i farà que la Seguretat Social apugi les cotitzacions per suplir la reducció d'ingressos.