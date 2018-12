El rei de l'Aràbia Saudita porta a terme una remodelació del seu Govern

El rei Salman de l'Aràbia Saudita va promulgar ahir un decret pel qual es remodela el seu gabinet, amb el relleu del ministre d'Exteriors com el canvi més destacat, a més de reestructurar el consell d'assumptes socials i de seguretat que encapçala el príncep hereu.

Segons va informar la cadena de televisió Al Arabiya, Ibrahim al Assaf ocuparà la cartera d'Exteriors, que deixa vacant Adel al Jubeir, a qui el monarca ha designat ministre d'Estat per a Afers Exteriors. D'altra banda, el sobirà ha nomenat Abdulá bin Bandar bin Abdulaziz ministre de la Guàrdia Nacional; Turki Shabbané com a ministre de Mitjans; i Hamad al Sheij com a ministre d'Educació. Segons la cadena, Faisal bin Jalid succeirà Turki bin Talal com a governador de la regió Asir, i Faisal bin Nawaf serà el governador de Jouf. Així mateix, Sultan Bin Salman deixarà la presidència de l'Autoritat de Turisme per ser president de l'Autoritat Espacial, Musaad al Aiban serà nou assessor de Seguretat Nacional i Jalid bin Qarar al Harbi serà director de Seguretat Pública.