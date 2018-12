Torra: «Cal denunciar el pacte de PP, Cs i Vox a totes les instàncies europees»

El president del Govern, Quim Torra, ha reaccionat amb un missatge a Twitter al pacte de PP, Cs i Vox a Andalusia: "Un dels 21 punts que el Govern va proposar al Gobierno d'Espanya és l'aïllament de l'extrema dreta i del feixisme, com fa tota l'Europa democràtica. Cal denunciar el pacte PP, Cs i VOX a totes les instàncies europees. Nosaltres ens comprometem a fer-ho".



L'entesa de les tres formacions inclou que la presidència de la Junta andalusa sigui per al PP, la presidència parlamentària per a Cs, i que Vox entri a la Mesa de la cambra.





