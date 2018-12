Torrent exigeix a Sánchez «valentia política» per solucionar «el conflicte a Catalunya de manera democràtica»

El president del Parlament, Roger Torrent, ha exigit a Sánchez que "abandoni els gestos cosmètics" i tingui "valentia política" per afrontar "una solució democràtica al conflicte que viu Catalunya". Torrent ha demanat al cap de l'executiu espanyol que deixi "d'excusar-se en la Constitució" i li ha recordat que a Catalunya "hi ha presos polítics i exiliats" i que "un 80% de la població catalana" vol una sortida política a la situació que viu el país. El president del Parlament, que aquest divendres ha visitat Dolors Bassa al centre penitenciari del Puig de les Basses, ha dit que l'ha vista "forta i serena" i que tant ella com la resta de presos volen que comenci el judici per l'1-O per desmuntar "la farsa judicial" en què se sustenta el procés i demostrar que l'única cosa que van fer va ser "exercir la democràcia".

Poques hores després que el president espanyol fes balanç de l'any després del consell de ministres, Roger Torrent ha volgut respondre les consideracions que Pedro Sánchez ha fet cap a la situació que es viu a Catalunya. D'entrada, el president del Parlament li ha recordat que a Catalunya "hi ha presos polítics i exiliats" i que la "immensa majoria de la població catalana" –un 80%, ha precisat- vol una sortida política al conflicte.

Per això, Torrent ha exigit a Sánchez que deixi "d'excusar-se en la Constitució" i que "abandoni els gestos cosmètics", perquè allò que fa falta és "valentia política" per afrontar "una solució democràtica" a la situació que viu Catalunya. "Li exigim que tingui aquesta valentia", ha subratllat.



Desmuntar "la farsa judicial"



Torrent ha fet aquestes consideracions des de la porta de la presó del Puig de les Basses, on aquesta tarda ha visitat Dolors Bassa. El president del Parlament ha dit que l'ha vista "forta i serena" i que tant ella com la resta dels independentistes presos tenen ganes que comenci el judici per l'1-O per demostrar "que l'únic que van fer és exercir la democràcia" i desmuntar "la farsa judicial" en què se sustenta el procés.

Per últim, Torrent també s'ha referit a la recent decisió del Tribunal Suprem (TS) de separar la causa per l'1-O i enviar a Catalunya la part que afecta els sis processats per desobediència. És a dir, els exmembres de la Mesa del Parlament i la diputada de la CUP Mireia Boya.

Per al president del Parlament, aquesta és una nova decisió "kafkiana que no s'aguanta per enlloc". I que, a més, demostra que la justícia espanyola "vol fer pagar a Carme Forcadell que fos la líder de l'ANC". "Li volen fer pagar una trajectòria política compromesa amb els ciutadans del país i que, gràcies a ella, l'Assemblea fos un moviment majoritari, pacífic, democràtic i civil a favor del dret dels catalans que volen decidir lliurement el seu futur", ha conclòs.