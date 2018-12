Condemnen Ana Botella a pagar 26 milions d'euros per vendre pisos a un fons voltor

El Tribunal de Comptes va condemnar ahir l'exalcaldessa de Madrid Ana Botella i els que van ser regidors en el seu equip de govern per la venda de 18 promocions d'habitatges de l'Empresa Municipal d'Habitatge de Madrid (EMVS) al grup societari Fidere, societat d'inversió immobiliària del fons Blackstone, per sota del seu preu de mercat l'any 2013.

En la sentència, dictada el 27 de desembre i a la qual va tenir accés Europa Press, la secció d'Enjudiciament del Tribunal xifra en gai-rebé 25,8 milions d'euros el forat que aquesta operació va fer a l'EMVS. «L'alienació es va fer per un preu inferior al valor mínim possible que es podia atribuir als immobles venuts, fet que va suposar un trencament en el patrimoni públic», afirma la sentència. A més, el jutge considera que hi va haver «falta de transparència» i «opacitat» en tota l'operació.

Per això, el jutge declara responsables comptables directes el qui va ser màxim dirigent de l'EMVS, Fermín Oslé, l'exalcaldessa Ana Botella i tots els regidors del seu equip de govern: Concepción Dancausa, Enrique Núñez, Diego Sanjuanbenito, Pau González, Dolors Navarro i Pedro Corral, els quals han d'assumir el pagament solidari per rescabalar els danys.

En l'apartat de fets provats, el jutge recorda que la sentència, avançada ahir a la Cadena Ser, s'emmarca en el procediment obert arran de l'informe elaborat per la Cambra de Comptes de la Comunitat de Madrid el 2016, el qual recull diverses irregularitats.

El PP de Madrid va assegurar ahir que defensen i donen suport a la decisió que va prendre la Junta de Govern de l'exalcaldessa de la capital Ana Botella relativa a la venda el 2013 de 18 promocions de l'Empresa Municipal de l'Habitatge (EMVS) al grup societari Fidere, societat d'inversió immobiliària del fons Blackstone.



Procés de nul·litat

La presidenta de l'Empresa Municipal de l'Habitatge i alcaldessa de Madrid en funcions, Marta Higueras, va anunciar ahir que l'Ajuntament estudia iniciar un nou procés de nul·litat de venda dels habitatges socials al fons Fidere el 2013 i presentar un recurs a l'escrit del Tribunal de Comptes, ja que el consistori va calcular el dany patrimonial causat per aquesta venda no en 25, sinó en 127 milions.

En una roda de premsa, Higueras va recordar que el procediment anterior va ser arxivat «per l'informe preceptiu de la Comunitat, que va ser negatiu», escenari que ara canvia amb l'escrit del Tribunal de Comptes. Higueras va recordar que el govern municipal va interposar una demanda de responsabilitat comptable davant del Tribunal de Comptes arran de la comissió d'investigació constituïda a l'Ajuntament de Madrid, tribunal que, com va recordar, es limita als aspectes pecuniaris.

Aquesta demanda del govern i de la direcció de l'EMVS sol·licitava la responsabilitat patrimonial dels antics gestors de l'empresa i de la Junta de Govern presidida per Botella per la venda a Fidere de més de 1.860 habitatges socials, «propietat de tota la ciutadania».



Els afectats, amb esperança

Els afectats per la venda de pisos a fons voltors van celebrar ahir la condemna imposada pel Tribunal de Comptes a l'exalcaldessa de Madrid Ana Botella i el seu equip de govern i van confiar que la Justícia els doni la raó en la causa penal que s'instrueix en el Jutjat d'Instrucció número 38 de Madrid. «Estem contents, feliços i molt esperançats per la via penal», va afirmar a Europa Press la portaveu del col·lectiu, Arantxa Mejías, que va donar suport a la petició de l'Ajuntament de Manuela Carmena de reclamar als condemnats els 127 milions pels quals se'ls demanda. «El Tribunal de Comptes ens dona la raó en el que denunciem des de fa cinc anys. Aquesta decisió no només és favorable per a nosaltres, sinó per a tots els ciutadans madrilenys, perquè prova una pèrdua patrimonial», va remarcar. Mejías va destacar que espera que Botella perdi el recurs que hi interposi, ja que la decisió que va prendre pel que fa a la venda d'aquests habitatges va ser «una bogeria».