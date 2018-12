Una conversa telefònica entre Trump i Erdogan va canviar el curs de la guerra a Síria

La conversa telefònica que van mantenir fa dues setmanes els presidents dels Estats Units i Turquia, Donald Trump i Recep Tayyip Erdogan, respectivament, s'ha demostrat al cap i a la fi com un punt d'inflexió per al desenvolupament de la guerra a Síria, país del qual Washington retirarà les tropes per deixar la responsabilitat en mans d'altres països.

En la trucada, Ankara esperava que Trump advertís Erdogan en contra de llançar un atac transfronterer contra els milicians kurds, però el president turc es va trobar amb un plantejament molt diferent. «Si retirem els nostres militars, podeu eliminar Estat Islàmic?», va preguntar el mandatari nord-americà, segons una font turca citada per l'agència Reuters.