Cs assegura que només acceptarà compartir el Govern d'Andalusia amb el PP

El secretari general de Ciutadans, José Manuel Villegas, va afirmar ahir que a Andalusia el seu partit només acceptarà compartir el Govern de coalició amb el PP, i va remarcar que, si aquesta fórmula no és possible, «no fornarà part d'un acord diferent».

En roda de premsa a la seu del partit, Villegas va explicar que seguiran negociant amb el PP perquè es concreti aquest «govern de canvi», després que el 25 de desembre tanquessin un acord programàtic amb 90 mesures.

A la pregunta de si Ciutadans ha ofert a Vox ocupar alguna conselleria a la Junta, com asseguren fonts del partit ultradretà, Villegas va respondre que la formació taronja treballa perquè es pugui constituir un Executiu pactat «per Ciutadans i el PP».

«No apostem per cap altra fórmula», no es formarà «cap tipus de tripartit» i «no hi haurà cap altre partit en aquest Govern», va destacar Villegas, i va afegir que «Ciutadans no formarà part d'un acord» que no sigui el que pretén materialitzar amb els populars.

En la votació per investir el candidat a president de la Junta, «els altres partits hauran de decidir què voten davant d'aquest projecte de canvi» per a la comunitat, si ho permeten o si, per contra, «bloquegen les institucions i aboquen Andalusia a unes altres eleccions».

A més, Villegas va assenyalar que el programa del nou Govern que es constitueixi serà «el document acordat entre el PP i Ciutadans». «No hi haurà cap altre tipus de negociació o pacte en l'aspecte programàtic», va dir, i va rebutjar la incorporació de propostes de Vox.

Per la seva part, el líder del PP-A i candidat a la presidència de la Junta, Juanma Moreno, va agrair ahir la «responsabilitat» demostrada per Ciutadans i Vox en el «camí cap al canvi» de Govern a Andalusia.



Crítica de Torra

El president de la Generalitat, Quim Torra, va animar ahir el Govern de Pedro Sánchez a «denunciar el pacte de PP, Cs i Vox a totes les instàncies europees». Des del seu compte de Twitter, Torra va posar en relleu que Ciutadans, el PP i Vox han sumat els seus vots per escollir la diputada de la formació taronja Marta Bosquet com a presidenta del Parlament d'Andalusia i va al·ludir al document de 21 punts que el president va lliurar a Sánchez en la seva reunió del 20 de desembre. «Un dels 21 punts que el Govern va proposar al Govern d'Espanya és l'aïllament de l'extrema dreta i del feixisme, com fa tota l'Europa democràtica. Cal denunciar el pacte PP, Ciutadans i Vox a totes les instàncies europees», va afirmar.