Detenen un home després de topar contra el dispositiu antiterrorista de la Rambla

La Guàrdia Urbana de Barcelona va detenir ahir al matí un home que va topar contra el dispositiu antiterrorista instal·lat a la Rambla amb una furgoneta robada, van confirmar a Efe fonts del consistori. El presumpte lladre anava a poca velocitat i no van haver-se de lamentar danys.

Segons aquestes fonts, l'home, de nacionalitat francesa, conduïa una furgoneta de l'empresa publicitària Clear Channel, subcontractada per l'Ajuntament de la capital catalana.

El conductor no disposava del permís de conduir i va ser detingut després dels fets, que són investigats per la policia. Els agents que van fer-se càrrec del cas no van descartar que hi hagi un mòbil terrorista.

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va assegurar dijous que el dispositiu policial antiterrorista que els Mossos d'Esquadra han activitat a la capital catalana es mantindrà fins després del 6 de gener.

Colau va explicar que la policia catalana va rebre un «preavís» d'atemptat al centre de la capital catalana coincidint amb les festes nadalenques, al qual va donar un nivell de credibilitat «mitjà».

Alhora, va comentar que es van activar «els protocols establerts» i els «reforços policials oportuns». A més, el cos de la Guàrdia Urbana es va posar a disposició dels Mossos d'Esquadra. Colau va mostrar-se convençuda que aquestes actuacions policials permetran que la nit de Cap d'Any es pugui celebrar «amb normalitat» arreu de la població.