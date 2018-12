Detingudes 62 persones a Turquia per pertinença a Estat Islàmic

Les autoritats de Turquia van detenir ahir 62 persones per la seva presumpta pertinença al grup gihadista Estat Islàmic en una sèrie d'operacions dutes a terme a la capital, Ankara, i una província al nord del país.

Diverses fonts policials citades per l'agència estatal turca de notícies, Anatolia, van detallar que un total de 52 sospitosos han estat detinguts a Ankara, on continuen les operacions per intentar capturar dotze persones més.

Així mateix, les forces de seguretat turques van detenir deu persones més a la província de Samsun en una altra operació contra el grup gihadista. Segons Anatolia, tots els detinguts són de nacionalitat iraquiana.

Les autoritats turques han portat a terme centenars d'operacions contra el grup els darrers anys.