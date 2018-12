Sànchez, Rull i Turull recorren la decisió del Suprem de jutjar-los i no traslladar el seu cas a Catalunya

L'exlíder d'ANC Jordi Sànchez i els exconsellers Jordi Turull i Josep Rull van recórrer la decisió del Tribunal Suprem de quedar-se amb la causa del procés a excepció d'aquella que afecta els sis acusats únicament per desobediència, que seran jutjats a Catalunya.

El Tribunal Suprem va confirmar ahir la seva competència per jutjar 12 acusats per rebel·lió i malversació, entre els quals hi ha els tres recurrents, si bé va enviar a Catalunya la causa contra els cinc exmembres de la Mesa del Parlament i l'exdiputada de la CUP Mireia Boya, als quals només s'acusa de desobediència.

Una decisió que la defensa de Sànchez, Rull i Turull titlla d'incoherent i critica que no s'apliqui el mateix criteri per al delicte de malversació, atès que «no existeix cap diferència estructural» entre els dos tipus penals «per justificar un tractament diferenciat».

Encara que l'acte d'ahir del Suprem no permet cap recurs, l'advocat Jordi Pina recorre tot i així la resolució i sol·licita que, en cas de no ser possible recurs d'apel·lació, cassació o súplica, es tramiti com un incident de nul·litat.



Esgotar les vies ordinàries

El que vol la defensa dels tres acusats és esgotar totes les vies ordinàries per poder arribar al Tribunal Europeu de Drets Humans, última instància judicial en la qual els advocats dels líders independentistes tenen posats els seus esforços per intentar anul·lar la causa del procés.

En el seu recurs tots tres acusats critiquen la creació «ad hoc» de fins a «cinc noves regles competencials».