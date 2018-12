Sánchez tanca la porta a negociar els 21 punts del document que li va entregar Torra

El president espanyol, Pedro Sánchez, va tancar la porta ahir a negociar els 21 punts del document que el president de la Generalitat, Quim Torra, va entregar al cap de l'executiu espanyol durant la reunió del 20 de desembre passat al Palau de Pedralbes.

El president espanyol va evitar desvelar el contingut del document i va qualificar-lo de «monòleg». Sánchez va defensar que la base de l'acord entre Generalitat i Estat ja es va transmetre en un comunicat conjunt després de la reunió de la setmana passada. «La declaració deia que calia apostar per la llei i el diàleg i pels acords transversals i amplis», va manifestar. Per a Sánchez, «tota la resta són monòlegs». A més, el president espanyol va demanar a la Generalitat que passi «de la voluntat de diàleg al diàleg real».

El president Sánchez va situar el diàleg amb Catalunya dins els termes negociats conjuntament amb Torra a la reunió del 20 de desembre passat a Barcelona i va dir que «la resta són monòlegs». Preguntat sobre si entraria a negociar algun dels 21 punts, Sánchez va referir-se únicament al comunicat conjunt que van enviar els dos governs després de la trobada i va dir que tota negociació ha de passar per elements compresos en la Constitució i l'Estatut. «Aquests són els punts en què es basa la declaració conjunta i la visió i la lectura del Govern d'Espanya, i la resta són monòlegs», va dir.

Segons Sánchez, aquestes mateixes valoracions ja les va fer en persona al president Torra quan va entregar-li el document, que cap dels dos no van desvelar fins al 25 de desembre passat, quan s'hi va referir el president del Govern. «El mateix que dic en públic ho dic en privat, la Generalitat sap quina és la nostra posició: diàleg sempre, i Constitució també», va afirmar Sánchez.



Centralització d'impostos

Sánchez també va apel·lar a la Constitució i a l'Estatut quan se li va demanar si veu bé la proposta de la Generalitat de recuperar el programa per centralitzar el pagament d'impostos estatals del sector públic català després que l'executiu anterior el deixés sense efectes per l'aplicació del 155.

Sánchez va dir que demanaran informació i que estudiaran la iniciativa i si té encaix legal. «Dins de l'Estatut i la Constitució podrem parlar de tot, fora de res, l'únic que hi ha són monòlegs», va insistir.

A les portes del judici per l'1-O, el president Sánchez va evitar fer valoracions sobre el procés judicial i va dir que «respecten i continuaran respectant» el criteri de la Fiscalia del Tribunal Suprem, que acusa els presos independentistes de rebel·lió, mentre que l'advocacia de l'Estat ho fa per sedició.

Sánchez va afegir que la voluntat del seu Govern és que la política discorri per un carril i la justícia per un altre, i va lamentar que el Govern anterior «judicialitzés un problema polític» i va dir que no volen «entrar en aquesta dinàmica».

Per això, i davant la insistència de PP i Ciudadanos perquè apliqui de nou el 155, Sánchez defensa que el seu govern té una «visió àmplia» de la Constitució i que aposta pel «diàleg per allunyar la confrontació i trobar una solució política».

El president espanyol és conscient que en aquesta legislatura no podrà trobar la sortida al conflicte però sí «crear escenaris de diàleg i negociació bilateral» per assentar les bases per a un «acord ampli» més endavant. «No hi haurà una solució política fins que no hi hagi un gran acord que transcendeixi els blocs», va sentenciar Sánchez, que va tornar-se a referir a un acord que compti amb 2/3 parts del Parlament.

El president espanyol va evitar carregar contra els partits independentistes, de qui necessita el suport per aprovar els pressupostos per al 2019. Tampoc va tancar la porta a tornar a comptar amb els seus vots en cas d'una eventual investidura en la propera legislatura. «El govern d'Espanya sempre apostarà per la convivència i la Constitució i sempre ens hi podrem trobar amb les diferents formacions polítiques», va manifestar.

Per la seva part, el president del Parlament, Roger Torrent, va demanar ahir al president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, «valentia política per afrontar el conflicte» a Catalunya a través d'un diàleg sincer, i va proposar una solució democràtica, que és el que volen, va assegurar, la majoria de catalans.