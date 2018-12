Trump tancarà la frontera amb Mèxic si el Congrés no finança la construcció del mur

El president dels Estats Units, Donald Trump, va amenaçar ahir de tancar «totalment» la frontera dels Estats Units amb Mèxic si no rep la partida econòmica que ha sol·licitat per acabar el mur de separació entre tots dos països, i que ha generat l'actual paràlisi del Govern nord-americà.

«Ens veurem obligats a tancar totalment la frontera sud si els obstruccionistes demòcrates no ens donen els diners per acabar el mur i per canviar les ridícules lleis sobre immigració que estan llastrant el nostre país», va escriure el president a Twitter.

Trump va assegurar que farà «el que sigui necessari» per aconseguir que el Congrés li proporcioni els fons que necessita per construir el mur a la frontera amb Mèxic.