Barcelona prohibeix les bicis per la vorera a partir de l'1 de gener

La moratòria que permet a les bicicletes circular per les voreres de Barcelona s'acabarà el dia 1 de gener del 2019, després que s'hagi renovat i ampliat la xarxa de carrils bici, que ha superat els 200 quilòmetres d'infraestructura.

«Fins ara, es podia circular per les voreres excepte en les més estretes, i en canvi ara, li donem la volta», ja que no es podrà circular en les voreres tret que tinguin més de cinc metres d'ample, va ressaltar el director de Servei de Mobilitat de Barcelona, Adrià Gomila.

Durant els primers dies, la Guàrdia Urbana avisarà els usuaris de la normativa i no els sancionarà (excepte les conductes més greus), i es reforçarà la campanya informativa i els informadors al carrer, després del que sí s'iniciaran les denúncies, més endavant al gener.

Els ciclistes sí que podran circular per la vorera si té més de cinc metres d'ample i tres de pas lliure (sempre que no hi hagi un carril bici); entre les 22.00 i les 7.00 hores si és de més de 4,75 metres (el que permetrà circular per voreres de l'Eixample a la nit); si s'acompanya un menor de 12 anys, i en els casos en què el carril bici estigui situat damunt de la vorera.



1.000 quilòmetres a Barcelona

«El canvi que hem de fer tots és que de forma majoritària no es pot anar per les voreres de Barcelona amb bicicleta», va fer ressaltar Gomila, que va dir que pot prohibir-se després d'haver ampliat la xarxa de carrils bici (el 90% de la població disposa d'un a menys de 300 metres de la seva llar, segons el consistori). Sumant els carrils bici i les vies ciclables (carrers 30 i plataformes úniques), la mobilitat ciclista disposa de prop de 1.000 quilòmetres a la ciutat, i els ciclistes també poden desplaçar-se per qualsevol calçada.

La sanció per circular per les voreres és lleu i de 100 euros la meitat si es paga ràpidament), encara que a aquesta poden sumar-s'hi altres sancions (com conducció temerària), la qual cosa pot provocar que passi a greu.