Detingut un home a Lleida mentre agredia una noia en ple carrer

Agents de la Guàrdia Urbana de Lleida han detingut aquest diumenge un home quan estava agredint una dona a la zona del Parc de l'Aigua després de ser alertats per una trucada. Els agents locals s'han personat al carrer Margarida Xirgu, on han trobat el ciutadà, de 24 anys, agredint una noia de 18. La Paeria ha posat en marxa els protocols per a dones maltractades per violència de gènere, que s'activen de forma immediata quan hi ha coneixement d'algun fet delictiu, segons ha explicat a l'ACN la tinent d'alcalde i regidora de Seguretat Ciutadana i de les Polítiques per al Civisme i la Igualtat, Sara Mestres.

Segons ha informat la Paeria, la jove anava mig despullada i ha patit contusions i una mossegada al dit, i per aquest motiu ha estat traslladada al Centre d'Urgències d'Atenció Primària (CUAP) de Prat de la Riba. El detingut és un home d'origen uruguaià domiciliat fora de Lleida, ha pogut saber l'ACN. La policia ha informat que el detingut portava a l'interior del seu vehicle un parell de gossos, un d'ells de raça perillosa, que també han estat intervinguts.

La regidora Sara Mestres ha explicat que "hem activat tots els protocols per acompanyar aquesta víctima de la violència masclista, a través dels serveis socials i psicòlegs, per tal de valorar la seva situació, poder fer un seguiment i atendre la noia de la millor manera".