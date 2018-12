Un exjutge diu que el Suprem vol evitar que Junqueras vagi a les europees

El magistrat emèrit del Tribunal Suprem José Antonio Martín Pallín creu que la «nova estratègia» d'aquest tribunal sobre la causa del procés busca «alleugerir els tràmits del judici oral» i tenir la sentència abans del 29 de maig per evitar que «algú es presenti a les eleccions europees».

En aquests termes es va pronunciar ahir Martín Pallín en una entrevista a Catalunya Ràdio en la qual va considerar que s'ha invocat «una cosa que es va introduir a la llei d'enjudiciament criminal, que és evitar les macrocauses» i, d'aquesta manera, «alleujar els tràmits del judici oral» i que la sentència estigui al maig.

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha proclamat l'exvicepresident català Oriol Junqueras, empresonat preventivament a Lledoners per la declaració unilateral d'independència de l'1 d'octubre del 2017, com el seu candidat als comicis europeus. L'exmagistrat també es va referir a la decisió del Suprem de jutjar el cas del procés però enviar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) la causa contra cinc exmembres de la mesa del Parlament i l'exdirigent de la CUP Mireia Boya, acusats únicament per desobediència.

Martín Pallín va indicar que el Tribunal Suprem «ha fet una espècie de tall o d'incisió i ha distingit entre rebels i desobedients, però, en realitat, si llegim atentament la qualificació fiscal i la de l'Advocacia de l'Estat, tots són desobedients, tots no han complert les decisions del Tribunal Constitucional». Segons el seu parer, no hi ha «diferències per establir aquest tall tan dràstic i enviar-ne uns al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) i d'altres al Tribunal Suprem».

D'una altra banda, Martín Pallín va sostenir que ara «s'obre un període molt interessant perquè amb la llei a la mà els han donat deu dies perquè facin un escrit de defensa, fet que es dona a un atracador de bancs o a un senyor al qual han robat una cartera al carrer». «No crec que les situacions siguin equiparables i, per tant, m'imagino que demanaran pròrroga», va dir. Segons la seva opinió, aquesta causa «necessitaria un mes per a qualsevol advocat per poder exercitar el dret de defensa en igualtat amb les acusacions».

Respecte a la llengua que s'utilitzi, espera que se solucioni amb «una certa flexibilitat» i, preguntat sobre si creu que el judici serà just, va dir que espera que sí, encara que «el que crec que no és just és que s'hagi fet aquest procés i que s'hagi arribat a aquest punt», a la vegada que va reiterar que «la posició sobre la rebel·lió és pràcticament unànime en el camp del dret penal que no existeix».