El PDeCAT alerta la Crida del risc d'«esmicolament» del sobiranisme

El secretari d'organització del PDeCAT, Ferran Bel, va advertir ahir la Crida Nacional per la República del risc que el seu objectiu inicial «d'aglutinar» el conjunt de l'independentisme es vegi «pervertit» i acabi suposant més «esmicolament» d'aquest espai.

En declaracions a Efe, Bel va expressar així les seves reserves davant la possibilitat que la Crida -de la qual no forma part- s'acabi constituint com a partit, perquè significaria augmentar el nombre de formacions polítiques en l'espectre independentista, tenint en compte que el PDeCAT té «absoluta voluntat» de seguir existint.

A l'espera del que passi al congrés constituent de la Crida, el 26 de gener, Bel ha constatat que el seu objectiu inicial d'agrupar tot el independentisme sota un mateix paraigua «ara per ara no és viable», perquè ERC i la CUP ja s'han desmarcat i només el PDeCAT s'ha obert a participar, per la qual cosa el moviment impulsat per Carles Puigdemont «s'haurà de reconfigurar».

Per això, va advertir que seria una «paradoxa» que una fórmula com la Crida, que «naixia com un paraigua per aglutinar tot l'independentisme, acabés significant l'esmicolament» del sobiranisme.

«No tindria sentit que un moviment que neix per aglutinar a tots els partits independentistes acabés significant que, en lloc de tres partits -PDeCAT, ERC i la CUP-, n'hi hagués quatre. Seria una perversió de l'objectiu inicial de la Crida», va subratllar.

En aquesta línia, el PDeCAT té prevista una consulta a la militància per decidir el seu encaix amb la Crida, però no es convocarà fins a conèixer com es configura finalment el moviment liderat per Puigdemont, Jordi Sànchez i Quim Torra.