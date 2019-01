185 víctimes mortals a les carreteres catalanes el 2018, un 10% més que l'any anterior

Catalunya tanca el balanç de sinistralitat del 2018 amb 185 víctimes mortals a les carreteres en 159 accidents mortals, un 10% més que l'any anterior tant en la xifra de morts com en l'increment d'accidents mortals. Del total de víctimes mortals, 39 són motoristes, 17 són vianants i 2 són ciclistes. En el cas dels ciclistes, s'ha produït una important disminució passant dels 11 ciclistes morts del 2017 a 2. Però, en canvi, s'ha produït un fort increment en el cas dels atropellaments mortals, que passen de 5 a 17. Pel que fa als accidents amb un sol vehicle implicat han augmentat un 30% i destaca l'augment de les sortides de via amb un 54% més. El 22,1% de les víctimes mortals del 2018 tenen entre 35 i 44 anys i hi ha un increment significatiu de víctimes mortals de més de 74 anys.