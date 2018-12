Unes 2.000 persones demanen justícia a Barcelona per la mort de la gossa Sota

Unes 2.000 persones es van manifestar dissabte a la nit al barri de Sants de Barcelona per demanar justícia per la mort de Sota, la gossa que va ser abatuda a trets per un agent de la Guàrdia Urbana. Els concentrats, entre els quals hi havia activistes de Pacma, van defensar que la mort de la gossa «d'un tret a mans d'un agent de la Guaria Urbana no pot quedar impune» i van tornar a demanar explicacions a l'Ajuntament. La policia municipal sosté que l'agent va abatre l'animal perquè l'havia atacat, «va actuar en defensa de la seva integritat física» i asseguren que no va tenir cap altra opció que disparar.