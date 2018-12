Casado apressa Sánchez a aturar la «dansa suïcida» amb Torra

El líder del PP, Pablo Casado, va «refutar» ahir el «balanç triomfalista» que, segons el seu parer, ha fet el cap de l'Executiu, Pedro Sánchez, dels seus set mesos de Govern, i va apressar-lo a aturar ja la seva «dansa suïcida» amb els independentistes, que «perjudica els interessos dels espanyols».

Casado va capgirar d'aquesta manera la frase que Sánchez va pronunciar el divendres de la setmana passada en la seva compareixença davant els mitjans després de la reunió del Consell de Ministres, en la qual va minimitzar el document amb 21 punts que li havia lliurat el president català, Quim Torra, amb l'argument que «dos no ballen si un no vol».

«Per què no deixa de ballar amb els independentistes que volen trencar Espanya? Per què no acaba ja aquesta dansa suïcida per als interessos dels espanyols?», li va preguntar Casado, convençut que «no es poden tenir pitjors companys de ball».

Pel que fa a l'esfera espanyola, Casado va considerar que Espanya travessa «un dels pitjors moments de la seva història», perquè l'Executiu de Sánchez és «un titella», que per mantenir-se a la Moncloa depèn «dels enemics d'Espanya», entre els quals va citar els secessionistes catalans i els «batasunos».

Per la seva part, el secretari d'Acció Institucional de Ciutadans, José María Espejo-Saavedra, va opinar ahir que el president del Govern, Pedro Sánchez, és «capaç de posar Espanya al servei dels separatistes, de desballestar Espanya per tal d'estar uns mesos més a la Moncloa».

En declaracions als periodistes, el dirigent de Ciutadans va sostenir que Sánchez va accedir al Govern gràcies al «pacte de la vergonya» que va subscriure amb els independentistes i el president de la Generalitat, Quim Torra, fet que provoca que «més de la meitat dels catalans se sentin ara mateix desemparats». «I tot perquè el senyor Sánchez pretén continuar uns mesos més al Govern i poder continuar viatjant en helicòpter», va dir.

Segons la seva opinió, el president espanyol ha posat els pressupostos generals de l'Estat, «que tenen les eines i els instruments per millorar la vida de tots els espanyols, en mans del senyor Torra, que és una persona que vol separar-se d'Espanya i que considera els espanyols unes bèsties tarades».

«Al final», va afegir el vicepresident segon del Parlament, «els espanyols estem en mans del senyor Torra i del senyor Puigdemont gràcies a Pedro Sánchez».