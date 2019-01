Catalunya viu un Cap d´Any sense incidents destacats ni accidents mortals

Catalunya ha viscut un Cap d'Any d'"absoluta normalitat" en termes de seguretat i emergències, en el que no hi ha hagut accidents de trànsit mortals, encara que s'ha detingut a 19 persones per diferents fets delictius, cinc d'ells relacionats amb la celebració de la nit de Cap d'Any.

El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha fet un balanç satisfactori de la nit de Cap d'Any, que ha tingut la seva celebració més multitudinària a Barcelona, on unes 94.000 persones han donat la benvinguda a 2019 a l'avinguda María Cristina, on s'ha organitzat un espectacle multimèdia a càrrec de la companyia francesa Groupe F.

En roda de premsa, Buch ha comentat que de les 19 detencions que hi ha hagut en les últimes hores -nou menys que l'any passat-, cinc han estat directament relacionades amb la nit de Cap d'Any, la meitat que l'any anterior.

Per violència masclista hi ha hagut altres sis detencions, mentre que l'any passat van ser deu.

També ha explicat que 3.500 agents dels Mossos d'Esquadra han treballat en les últimes hores per vetllar per la seguretat dels catalans i que s'han dut a terme 791 controls de drogues i alcoholèmia, 57 dels quals han resultat positius, un 7,2 %.

El conseller ha destacat, en aquest sentit, que l'any passat es van dur a terme més lectures, concretament 1.178, i que 77 van ser positives, un 6,5 %.

"Hem rebaixat el nombre de controls, però la dada analitzat és més positiu. En menys controls es caça a més gent", ha assenyalat Buch, que ha subratllat que l'experiència dels agents resulta clau a l'hora de cridar l'alto a aquells conductors amb més probabilitats de conduir sota els efectes de les drogues i l'alcohol.

Durant la nit, el servei telefònic del 112 ha rebut un total de 3.618 trucades d'emergències, sense que s'hagi hagut d'activar cap pla.

Un 47,2 % d'aquestes trucades han estat per qüestions relacionades amb la seguretat ciutadana; un 31,4 % per assistències sanitàries; un 10,2 % per comportaments incívics; un 6,3 % han estat relacionades amb incidents de trànsit i un 4,9 % per incendis o rescats.

La franja horària en la que s'han rebut un major nombre de trucades ha estat entre les 4 i les 5 de la matinada.

En el cas dels Bombers de la Generalitat, el conseller ha informat que han treballat en dos focs en indústries de La Cellera de Ter (Selva) i Polinyà (Vallès Occidental), en un incendi en un habitatge a Badalona (Barcelonès) i en incidents per contenidors cremats en diversos municipis.

Respecte al trànsit, el conseller ha indicat que s'han registrat 22 accidents, dos dels quals amb ferits greus, un d'ells en la N-II, a l'altura de Vidreres (Selva), i l'altre a la província de Lleida.

D'una altra banda, hi ha hagut dos ferits lleus i cap persona ha mort, amb una dotació d'agents que ha triplicat els d'una nit normal a les carreteres.

Malgrat els dos ferits greus, Buch ha qualificat de "positiva" la nit i l'ha comparat amb la de l'any passat quan el nombre d'accidents va ser de 26 i tampoc hi va haver morts.

En la seva compareixença, el conseller no ha deixat passar tampoc que el reforç policial a Barcelona per amenaça terrorista continuarà actiu fins al pròxim dia 6 de gener.

Sobre el militar francès detingut en la Sagrada Família amb diversos carregadors de pistola en la seva motxilla, ha dit que ha estat arrestat per tinença il·lícita d'arma i que ara està a disposició judicial fins que el jutge decideixi el "tràmit a seguir".

De tota manera, per les dades dels quals disposen els Mossos i per les investigacions portades a terme, "no hi ha molt fonament de que hi hagi un perill imminent amb aquesta persona".