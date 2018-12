Ciutadans afirma que el Govern català «menysprea» l'Estat

? El vicepresident segon de la mesa del Parlament, José María Espejo-Saavedra, va assegurar ahir que la Generalitat menysprea l'Estat per haver marxat del FLA. «Per als dirigents separatistes és una bona notícia que Catalunya deixi de participar dels sistemes de solidaritat entre espanyols», va destacar el diputat de Ciutadans, en referència a la decisió del Govern català de no utilitzar aquest sistema financer. «Com menys relacions tinguin amb Espanya, encara que sigui per ajudar-nos entre nosaltres, millor per a ells», va afegir el vicepresident segon de la mesa del Parlament. Finalment, Espejo-Saavedra va assegurar que el FLA ha permès que els serveis socials «més importants» segueixin funcionant a Catalunya.