En directe: sorteig de la Grossa de Cap d'Any 2018

La Grossa de Cap d'Any 2018 repartirà sort aquest dilluns amb un primer premi de 200.000 euros -el doble que l'edició anterior- per cada bitllet de 10 euros, i la incorporació d'un quart i dos cinquens premis més, arribant així a vuit grans premis.





11.10 h

Falta poc menys d'una hora per l'inici del sorteig de la. Podràs consultar tots el resultats del sorteig en directe en aquesta mateixa notícia.El sorteig se celebrarà aquest, en una retransmissió que durarà 60 minuts i serà presentada per Llucià Ferrer i Anna Bertran , acompanyats de la cantant i actriu Aida Oset.Durant el sorteig es faran 8 extraccions, tres del cinquè premi, dues del quart i un dels tres primers, iEs premiaran les terminacions dels vuit números guanyadors, els números anterior i posterior de cada un d'ells, i es reintegraran tots els bitllets acabats amb l'última xifra del primer premi.Les persones que hagin obtingutuna transferència directa al seu compte bancari, que es farà efectiva en un termini màxim de 48 hores.Tots els establiments de la cadena comercial Loteria de Catalunya , principalment estancs, llibreries, quioscos i bars, també podran, mentre que els premis a partir de 50 euros també es podran cobrar en qualsevol oficina de Caixabank Tots els premisa la seu de Loteria de Catalunya presentant el bitllet original de la Grossa de Cap d'Any.Els bitllets del sorteig, tant per Internet com en qualsevol establiment autoritzat a través del terminal que tenen instal·lat els 2.200 punts de venda que actualment comercialitzen els productes de Loteria de Catalunya.En la seva sisena edició, la Grossa de Cap d'Any 2018 ha posat a la venda 40 milions d'euros, 36 dels quals s'han distribuït en paper i quatre a través dels terminals de punts de venda i Internet.Igual que en l'edició anterior, es jugaran 80.000 números a un preu de 10 euros el bitllet, i hi haurà 50 bitllets per nombre.