L'hispanosuís detingut al Marroc per assassinat entrenava terroristes

L'individu de nacionalitat espanyola i suïssa arrestat dissabte a Marràqueix per la seva suposada implicació en l'assassinat de dues turistes escandinaves, el nom del qual no s'ha donat a conèixer i a qui només es descriu com un home «d'ideologia extremista i violenta», és sospitós d'ensenyar a alguns dels acusats en aquest cas «eines de comunicació a través de les noves aplicacions i practicar amb armes de foc», segons va informar l' Oficina Central d'Investigacions Judicials del Marroc (BCIJ) en un comunicat.

La investigació també revela l'«adhesió d'aquest individu a les operacions de reclutament de ciutadans marroquins i subsaharians per executar plans terroristes al Marroc» dirigits contra «interessos estrangers i elements de les forces de seguretat», diu la nota de la BCIJ. El sospitós està ara a disposició de la Fiscalia antiterrorista perquè confessi «tots els actes criminals i plans terroristes que volia perpetrar o executar», explica el comunicat.

Fonts de l'Oficina d'Informació Diplomàtica del Ministeri d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació espanyol van confirmar ahir que el detingut té passaport espanyol. A més, van assenyalar que els funcionaris del consulat estan fent un seguiment del cas.

Al començament el seguiment es va fer des del Consolat General de Casablanca, ja que la policia va detenir el sospitós a Marràqueix. Com que ha estat traslladat a Rabat, fet que implica un canvi de demarcació consular, ara el seguiment correspon a la delegació diplomàtica a la capital marroquina.

Els cossos de les dues turistes assassinades, Louisa Vesterager Jespersen, una jove procedent de Dinamarca de 24 anys, i Maren Ueland, de 28 i originària de Noruega, van ser trobats a primera hora del passat 17 de desembre a les rodalies de la localitat d'Imlil, a la serralada de l'Atles. Dinou persones més han estat arrestades en relació amb el cas, incloent-hi quatre sospitosos que, segons la policia, han jurat lleialtat a l'Estat Islàmic.

El Govern del Marroc va assegurar ahir que ha desmantellat una vintena de cèl·lules terroristes que planejaven portar a terme atacs al país.