Mor un nen ennuegat amb un raïm de Cap d'Any

Un nen de tres anys ha perdut la vida a Gijón, després d'ennuegar-se amb un raïm, segons han informat a Europa Press fonts sanitàries i de l'Ajuntament de Gijón.

El tràgic succés es va produir al barri del Natahoyo, concretament al carrer Independència. La família, d'origen equatorià, celebrava el comiat de l'any 2018.

Quan va arribar l'hora del raïm, es van adonar que el petit s'havia ennuegat amb un raïm. Van cridar a efectius d'urgències i la Policia es va presentar al domicili ràpidament per traslladar-lo al Hospital de Jove.

No obstant això, al centre sanitari no van poder fer per la seva vida, tot i que van estar una hora intentant reanimar-lo. No van poder fer que recuperés la respiració ni el pols, confirmant la mort.