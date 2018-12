Òmnium llança un vídeo de Cap d'Any per «exigir» la llibertat dels presos

Òmnium Cultural ha publicat aquest dilluns un vídeo per acomiadar l'any i donar la benvinguda al 2019 en què torna a reclamar la llibertat del seu president, Jordi Cuixart, i de la resta de líders independentistes presos.



Rere el títol de 'La cel·la', la gravació comença precisament amb la imatge de la cel·la d'una presó, acompanyada de 25 segons de silenci. "Si aquests 25 segons se t'han fet llargs", diu el vídeo, "imagina passar fins a 25 anys [dins d'una cel·la] per haver permès un debat, convocat una votació, o defensat una votació", afegeix. Tot i això, assegura Òmnium, la presó "mai" no els farà renunciar als seus objectius i els presos sobiranistes n'acabaran sortint "amb els ideals intactes" i "havent guanyat".



"Malgrat la repressió i les accions venjatives dutes a terme des de l'Estat espanyol", ha volgut deixar clar Òmnium, "el poble de Catalunya mantindrà inalterables les seves reivindicacions pacífiques i democràtiques".





Hem fet l'espot més llarg de la història.

I el més breu #SempreEndavant pic.twitter.com/6LEx6ce1Vq — Òmnium Cultural (@omnium) 31 de desembre de 2018