Ciutadans creu que seria bo que la investidura del president andalús sortís en la primera votació

El líder andalús de Ciutadans (Cs), Juan Marín, defensa que «seria bo» que la investidura del pròxim president andalús -previsiblement el líder del PP-A, Juanma Moreno, en virtut del pacte de governabilitat aconseguit entre sengles formacions- tiri endavant en primera votació, per al que requeriria aconseguir la majoria absoluta de la Cambra i, per tant, el suport d'un altre grup parlamentari que els garanteixi arribar als 55 escons on se situa aquesta forqueta, ja que el PP-A i Cs sumeixin 47 parlamentaris. A més, es mostra segur que seran capaços d'esgotar la legislatura sempre que compleixin amb els acords signats.

En una entrevista amb Europa Press, Marín va dir ahir que «si hem estat capaços de posar-nos d'acord en tots els punts, de buscar acords i suports per a constituir la Mesa del Parlament perquè es posi en marxa la legislatura, per què no serem capaces de buscar aquests punts de trobada que puguin treure la investidura en una primera votació i que es posi en marxa el govern des del primer dia que sigui possible». A més, afegeix, seria «higiènic per a la democràcia» que així fos i també necessari "perquè els andalusos estan esperant aquest govern de canvi».