Quatre ferits pel xoc d'un tramvia contra el topall de la via a Sant Adrià de Besòs

Quatre persones han resultat ferides pel xoc d'un tramvia contra el topall de la via a Sant Adrià de Besòs. Segons Protecció Civil, el tramvia no hauria frenat. La conductora del comboi, que es trobava atrapada, ja està alliberada i serà traslladada a un centre mèdic en ambulància. Hi ha tres afectats més, que segons el primer diagnòstic pateixen ferides lleus. Al tren ja no queden passatgers. L'accident ha passat al Trambesòs, a l'última estació de la línia T4. Està tallada la catenària. Cinc dotacions de Bombers estan treballant al lloc, així com el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i la Policia Local. No hi ha servei de tramvia entre les parades de Sant Adrià i Maresme d'aquesta línia i tampoc funciona la línia T6.