Localitzat un testimoni presencial de l'atropellament de la nit de Cap d'Any a Barcelona

La Guàrdia Urbana ha localitzat un testimoni presencial de l'atropellament de la nit de Cap d'Any a l'avinguda Diagonal amb Via Augusta, que va deixar un ferit en estat crític. Segons ha apuntat la Urbana a través de Twitter, aquest nou testimoni dels fets "aportarà informació rellevant a la investigació en curs". Un jove de 25 anys va ingressar en estat crític a l'Hospital Clínic després de ser atropellat per un monovolum de la marca Ford de color fosc, que va fugir del lloc. Els fets van passar a tres quarts de dues de la matinada. La Guàrdia Urbana va fer una crida a través de les xarxes per trobar algun testimoni dels fets i així poder trobar el conductor.