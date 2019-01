La Policia antiterrorista assumeix la investigació d'un apunyalament a Manchester

La Policia antiterrorista britànica està investigant l'atac perpetrat per un home armat amb un ganivet de cuina a l'estació de tren Victoria a Manchester en el qual van resultar ferides tres persones, entre elles un agent, en la nit de Cap d'Any.

La Policia de Gran Manchester va assenyalar que manté obertes totes les opcions respecte al motiu darrere de l'atac, si bé va indicar que no hi havia informació d'Intel·ligència que suggereixi una amenaça més àmplia.

L'atac es va produir a les 21.00 hores (hora local) i segons testimonis presencials, va tenir lloc en un de les andanes del suburbà. L'individu, «completament alterat», esgrimia un "ganivet de cuina amb el mànec negre i una fulla de 12 polzades», segons el productor de BBC Radi Sam Clack, que es trobava en el lloc dels fets.

El mateix testimoni va explicar que els agents de policia van envoltar de seguida l'individu i el van ruixar amb esprai de pebre «abans que sis o set oficials es llancessin sobre ell», que en ser detingut va cridar: «Mentre continueu bombardejant altres països, aquesta classe de merda continuarà ocorrent».

L'estació Victòria va ser tancada després de l'atac, i va ser acordonada per la policia.

Els ferits, una dona i un home d'uns 50 anys, es trobaven en estat greu però la seva vida no corre perill, segons la Policia. Un agent d'uns 30 anys també va rebre una punyalada en l'home però ja va ser donat d'alta a primera hora del matí d'ahir.

La Policia va informar que intensificarà la seva presència a la ciutat, on ja es va registrar un atemptat suïcida al maig de 2017 en el qual van morir 22 persones a la sortida d'un concert d'Ariana Gran.

«Els esdeveniments d'aquesta nit hauran preocupat comprensiblement la població però haig de subratllar que l'incident no segueix en curs, hi ha un home sota custòdia i actualment no hi ha informació d'Intel·ligència que suggereixi una amenaça més àmplia en aquests moments», va assegurar el comissari cap adjunt, Rob Potts, en un comunicat.

Regne Unit es troba en el seu segon nivell d'amenaça més alt, la qual cosa significa que es considera altament probable que es produeixi un atac.

«Els meus pensaments estan amb els qui van resultar ferits en el presumpte atac terrorista a Manchester la passada nit», va escriure ahir Theresa May, en el compte de Twitter de Downing Street. «Agraeixo als serveis d'emergència la seva valenta resposta», va afegir.