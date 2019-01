El PP presenta una reforma legal per impedir que Puigdemont rebi fons públics

El Partit Popular ha presentat una proposició de llei al Congrés per reformar la llei d'enjudiciament criminal amb l'objectiu d'impedir que els declarats en rebel·lia com l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont puguin rebre fons de titularitat pública de cap tipus.

El propi líder del PP, Pablo Casado, ha assenyalat aquest dimecres des de Melilla que el seu partit vol dur a terme aquesta reforma legal perquè aquelles persones acusades per rebel·lió i en rebel·lia "no puguin tenir cap benefici de fons públics per seguir fent la seva tasca independentista".

"I això va per a Puigdemont, que no pot estar vivint en un palau pagat per l'administració de la Generalitat quan ha demanat més de 8.000 milions d'euros del FLA", ha emfatitzat, per defensar que les persones "escapolides" deixin d'estar "vivint a costa del país al qual volen destruir".

A part de Carles Puigdemont, estan en rebel·lia i fugits de la Justícia els exconsellers Antoni Comín, Clara Ponsatí, Meritxell Serret i Lluis Puig. També estan processades en rebel·lia les dirigents de la CUP i d'ERC Anna Gabriel i Marta Rovira, respectivament.

Dotar d'un instrument eficaç al jutge



En la seva iniciativa, que ha recollit Europa Press, el Grup Popular vol "dotar d'un instrument eficaç al jutge que s'enfronta a la rebel·lia en el procés perquè pugui, juntament amb la declaració de rebel·lia, adoptar les mesures oportunes" per evitar que el declarat rebel percebi fons, ingressos o subvencions de titularitat pública.

Per això, proposa modificar l'article 839 de la llei d'enjudiciament criminal i afegir la facultat del jutge d'incloure en l'acte de declaració de rebel·lia la determinació provisional que el rebel no pugui percebre aquests fons o ingressos procedents de l'erari públic.

El PP assenyala que en procediments que versin sobre determinats delictes, aquesta facultat es converteix en necessitat, atenent a la gravetat d'aquests tipus penals o a la seva naturalesa econòmica. Segons precisa, el límit de la prohibició ha de residir en la inembargabilitat legal de salaris i pensions que en l'actualitat contempla ja la llei d'enjudiciament civil.

Finalment, assenyala que aquesta decisió sobre la prohibició de percepció de fons públics podrà ser modificada, "atès que és, com la situació de rebel·lia, temporal i està abocada a la seva alteració per la via de la satisfacció jurídica definitiva", és a dir, la celebració d'un judici o, si escau, el compliment de la condemna.