Primera víctima mortal a les carreteres: mor una dona de 92 anys en un accident a la C-58, a Barcelona

La passatgera de 92 anys d'un cotxe ha mort aquest dimecres després de xocar amb un camió que estava aturat per una avaria al quilòmetre 0,5 de la C-58, a l'altura de Barcelona. L'anciana no portava el cinturó de seguretat i ha perdut la vida en el trasllat cap a l'hospital. El camió estava aturat amb les llums d'emergència posades. La conductora del vehicle està ferida de poca gravetat. És la primera víctima per accident de trànsit d'aquest 2019.