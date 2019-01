Trump i Bolsonaro reforcen l'aliança entre EUA i Brasil

?El president dels Estats Units, Donald Trump, va ratificar el suport del seu Govern al seu homòleg brasiler, Jair Bolsonaro, que va respondre certificant el seu desig de reforçar l'aliança entre els dos països. «Felicitats al president Jair Bolsonaro, que acaba de fer un gran discurs d'investidura. Els Estats Units estan amb tu!», va escriure Trump a Twitter després de la intervenció de l'ultradretà brasiler davant el Congrés Nacional.

La resposta de Bolsonaro no es va fer esperar. «Estimat president Donald Trump, aprecio veritablement les teves paraules d'alè. Junts, sota la protecció de Déu, portarem prosperitat i progrés als nostres pobles», va dir en la mateixa xarxa social. Trump no va assistir a la presa de possessió de Bolsonaro, però va enviar-hi el secretari d'Estat, Mike Pompeo. La Casa Blanca va expressar el seu desig de rellançar la relació bilateral per eradicar les «predatòries» pràctiques comercials de la Xina i augmentar la pressió sobre els «règims» de Nicolás Maduro a Veneçuela i Daniel Ortega a Nicaragua.