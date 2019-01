El Brasil i els EUA faran un front comú contra Veneçuela i Cuba

El secretari d'Estat dels Estats Units, Mike Pompeo, i el nou ministre d'Exteriors del Brasil, Ernesto Araujo, van confirmar la seva intenció de formar un front comú contra els «règims autoritaris» d'Amèrica Llatina, asse-nyalant en concret Veneçuela, Nicaragua i Cuba. «Tenim l'oportunitat de treballar junts contra els règims autoritaris», va explicar Pompeo després de reunir-amb el nou canceller brasiler.

El Departament d'Estat ja va avançar que Pompeo viatjaria al Brasil amb el propòsit d'unir forces «per donar suport als pobles de Cuba, Veneçuela i Nicaragua, que estan lluitant contra règims repressius» i per neutralitzar el «comerç predador» de la Xina. Pompeo va ser el representant nord-americà a la presa de possessió de Bolsonaro com a nou president del Brasil. Encara que Donald Trump no hi va acudir, va ser el primer de felicitar-lo. «Els Estats Units estan amb tu!», va escriure a Twitter.

Bolsonaro ha fet seva gran part de l'agenda de govern de Trump. Així, va vetar de la seva presa de possessió el veneçolà Nicolás Maduro, el nicaragüenc Daniel Ortega i el cubà Miguel Díaz-Canel, a qui considera «dictadors»; s'ha mostrat escèptic amb aliances comercials com Mercosur; i ha qüestionat el canvi climàtic.



Dia de reunions

El mandatari brasiler es va reunir en el seu primer dia de Govern amb Pompeo, el president portuguès, Marcelo Rebelo de Sousa, amb el primer ministre d'Hongria, Viktor Orban; i amb el vicepresident del Parlament de la Xina, Ji Bingxuan.

Després va participar a la cerimònia d'intercanvi de carteres a la Casa Civil.