Els Comuns proposen una constitució catalana en una república plurinacional

El portaveu dels comuns, Joan Mena, va explicar ahir que els comuns mantenen inalterat el seu ideari polític des de la seva assemblea fundacional i que el proper 19 de gener celebraran un Consell Nacional en el qual tancaran un document per «reorientar» la tàctica i l'estratègia del partit. En una entrevista amb Europa Press, Mena va explicar que el document encara no està tancat i que l'esment que fa a l'aposta per una constitució catalana va en la línia de superar l'Estatut que han defensat des del principi.

«Per a nosaltres una constitució catalana no és res més que la carta de voluntats que ha de tenir un territori que comparteix sobiranies amb altres territoris», diu el també diputat d'ECP al Congrés. Mena va explicar que els comuns defensen una Catalunya sobirana en el marc d'una república plurinacional «i això no és incompatible amb construir un procés constituent que el que faci sigui apostar per aquesta sortida política».

Mena rebutja que la constitució que inclou l'esbós d'estratègia política sigui per a una Catalunya independent: «No. És d'una república plurinacional. Probablement estem acostumats a utilitzar paraules en un context més reduït. Hi ha lands alemanys que tenen una constitució pròpia i formen part d'una república federal, com és el cas d'Alemanya». «Nosaltres aspirem a un procés constituent perquè hem de canviar moltíssimes coses dins de Catalunya i el volem fer compatible amb un procés constituent a l'Estat que doni sortida a aquesta república plurinacional que nosaltres defensem», diu Mena.

Aquest document respon a la necessitat que els comuns veuen, com qualsevol altre partit, «d'analitzar constantment la situació política», explica Mena, que subratlla que els comuns no volen canviar l'ideari i que, a més, per modificar-lo s'hauria de convocar una assemblea, perquè un Consell Nacional no té capacitat per fer-ho. «A ningú se li escapa que durant els darrers temps hem viscut i estem vivint diverses situacions polítiques que cal analitzar i porten a reformular quina és l'estratègia de cada formació política», exposa.

Entre aquestes situacions destaca el que va tenir lloc a resultes de la moció de censura: «No és la mateixa la relació que pugui tenir Catalunya amb un Govern central liderat pel PP que amb un Govern del PSOE i condicionat per Units Podem, a qui hem d'agrair sempre que hagi defensat el dret a l'autodeterminació amb els costos polítics que això té fora de Catalunya».

Constitució antidemocràtica

El 18 de desembre, el Parlament va aprovar una moció de la CUP que declarava que la Constitució té un caràcter «antidemocràtic i antisocial» amb el suport, entre d'altres, dels comuns, i Mena assumeix que no es van explicar bé quins són els aspectes que el seu partit veu antidemocràtics de la Carta Magna. Mena considera que la Constitució abans i després de la reforma feta pel PP i el PSOE per supeditar el pagament del deute a la despesa social «no és la mateixa i és una cosa que caldria canviar», entre altres coses. A més, destaca que aquesta reforma es va produir «amb nocturnitat i traïdoria» i, al seu parer, anant en contra de les necessitats de les classes populars i a favor de les elits.



Taula de diàleg

Sobre la reunió de la taula de diàleg que el president de la Generalitat, Quim Torra, preveu celebrar amb els grups parlamentaris el proper 8 de febrer, el portaveu espera que el Govern «se la prepari millor que l'última vegada», per aconseguir sortir de la trobada amb diferents punts acordats.

Per a Mena, en aquesta reunió haurien de sumar-se les entitats, els sindicats i els altres agents socials, perquè defensa que la sortida política per a Catalunya no vindrà només dels pactes entre les diferents formacions polítiques i ha sol·licitat convidar a la reunió els sindicats com CCOO i UGT, entitats com Òmnium i associacions com la PAH.