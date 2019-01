Dinamarca Almenys 6 morts i 16 ferits en un accident de tren en un pont

Almenys sis persones van morir i 16 més van resultar ferides en un accident de tren ocorregut al pont que uneix les illes daneses de Sjælland i Fiònia. El fort vent a la zona hauria provocat que part de la càrrega d'un tren de mercaderies que transportava cerveses de Calsberg sortís de la via i xoqués amb un tren de passatgers que circulava per la via contrària i va provocar que aquest s'aturés. A bord del comboi anaven 131 passatgers i tres empleats.