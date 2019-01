La inseguretat es converteix en el principal problema a Barcelona

La inseguretat ja és el principal problema a Barcelona. Segons els resultats del Baròmetre Semestral de Barcelona, la percepció que la inseguretat és la principal preocupació ha augmentat 15 punts respecte a la darrera enquesta publicada per l'Ajuntament al juny. La inseguretat desbanca així del primer lloc a la preocupació per l'accés a l'habitatge, que ocupa el segon lloc per davant de l'encaix de Catalunya a Espanya. La valoració positiva de la gestió del govern municipal també cau 12 punts respecte al juny i està pràcticament igualada amb la de persones que valoren la gestió del govern d'Ada Colau com a "dolenta o molt dolenta". A més, el 59,9% dels enquestats consideren que la ciutat ha empitjorat, malgrat que el 63,1% creuen que millorarà en el futur.

Pel que fa al principal problema personal dels barcelonins, l'atur i les condicions de treball se situen en primer lloc, per davant de l'encaix de Catalunya a Espanya, la inseguretat, els problemes econòmics i l'accés a l'habitatge. La percepció de l'atur com el principal problema personal ha augmentat dos punts respecte al juny, mentre que l'encaix de Catalunya a Espanya n'ha caigut quatre.



Cau la valoració positiva de la gestió de Colau



La valoració positiva de la gestió del govern municipal cau respecte al juny. El 43,4% dels enquestats creu que la gestió és "bona o molt bona", mentre que el 42% considera que és "dolenta o molt dolenta". El 12% dels preguntats la qualifica de "normal".

Malgrat la caiguda en la valoració positiva de la gestió municipal, l'Ajuntament continua sent la institució millor valorada pels ciutadans. Només el 31,6% dels enquestats considera "bona o molt bona" la gestió del Govern, mentre que el 51,8% creu que és "dolenta o molt dolenta". Pel que fa a l'Estat, el 68,3% dels enquestat creu que la gestió del govern de l'Estat és "dolenta o molt dolenta" i només el 17,6% la considera "bona o molt bona".



Ampli suport a destinar un 30% de les noves construccions a habitatge social



El baròmetre, fet a partir de 800 entrevistes telefòniques entre el 27 de novembre i el 5 de desembre, mostra un ampli suport a la mesura de destinar el 30% dels habitatges de noves promocions a habitatge assequible. Un 85,2% dels preguntats hi està a favor, i únicament el 10% hi està en contra. La majoria dels enquestats també dona suport a la connexió del tramvia per la Diagonal. Un 61,9% hi està a favor, mentre que un 20,6% es mostra contrari a aquesta mesura.



Els enquestats creuen que la ciutat ha empitjorat i que millorarà



La percepció que la ciutat ha empitjorat ha crescut 14 punts, i se situa en el 59,9% dels enquestats. La consideració que ha millorat ha baixat en quatre i es troba en el 25,5% dels enquestats. El 12% de les persones preguntades pensa que la situació de Barcelona no ha canviat i es manté igual. Amb tot, el 63,1% dels enquestats considera que la situació de la ciutat millorarà, mentre que el 25,3% creu que empitjorarà.



Pisarello atribueix la inseguretat al 155 i als canvis en la direcció dels Mossos



El primer tinent d'alcaldia de l'Ajuntament, Gerardo Pisarello, ha atribuït la caiguda en la valoració positiva de la gestió del govern municipal a una "certa preocupació i pessimisme" dels ciutadans respecte a la "situació política global" i ha apuntat que és un baròmetre "marcat per les eleccions andaluses". Pisarello ha dit que es tracta d'un "toc d'atenció", malgrat que ha remarcat que l'Ajuntament continua sent la institució millor valorada pels ciutadans.

Sobre el fet que la inseguretat sigui la primera preocupació a Barcelona, el primer tinent d'alcaldia ha admès que durant el 155 i els primers mesos del govern de Quim Torra "les coses no van funcionar satisfactòriament" pels diversos canvis que s'han produït en la direcció dels Mossos d'Esquadra. "En poc temps els Mossos van tenir tres consellers i caps de policia, s'ha notat a tot Catalunya, no només a Barcelona", ha apuntat.

D'altra banda, el primer tinent d'alcaldia ha indicat que l'atemptat del 2017 i les diverses alertes terroristes han fet que s'hagi de destinar més efectius policials a aquesta qüestió. Amb tot, Pisarello ha subratllat que la inseguretat no hagués tingut una puntuació tan alta si l'enquesta s'hagués fet en les darreres setmanes, especialment després de les últimes operacions contra els narcopisos. A més, el primer tinent d'alcaldia ha criticat que "algunes forces polítiques de dretes" estan fet un "intent deliberat de crear un estat d'alarma" sobre la inseguretat a la ciutat.

Sobre la preocupació per l'accés a l'habitatge, Pisarello ha destacat que el govern municipal ha doblat el parc públic d'habitatge de lloguer assequible i ha remarcat els esforços que estan fent perquè l'Estat permeti que les ciutats puguin limitar els "lloguers abusius". "Quina administració pot dir que ha fet el que ha fet l'Ajuntament de Barcelona?", s'ha preguntat.