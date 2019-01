JxCat afirma que els seus 34 diputats aposten per investir Puigdemont

El portaveu de JxCat al Parlament, Albert Batet, va dir ahir que els 34 diputats del grup es decanten per provar d'investir un altre cop en el càrrec l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i fer-ho en la legislatura actual, la qual cosa suposaria el relleu de Quim Torra.

Ho va dir en un tuit en resposta a la interpel·lació d'una usuària de la xarxa social: «Pots comptar amb tots i totes els 34 diputats i diputades de JxCat. Com va dir el president Quim Torra en el debat d'investidura, és el nostre objectiu de legislatura». Batet es refereix al discurs de Torra del 12 de maig del 2018 davant la Cambra, quan va afirmar que el president de la Generalitat hauria de ser Puigdemont i no ell, i dies més tard es va marcar com un dels objectius del mandat actual «restituir» l'expresident quan es presenti l'oportunitat de fer-ho. També es va pronunciar en la mateixa línia que Batet el vicepresident primer del Parlament, Josep Costa (JxCat), que va assegurar que no té cap dubte que tot el grup pensa el mateix i va recordar que per això es diuen «la llista del president».

El debat sobre la investidura de Puigdemont el va tornar a situar en el focus el mateix expresident, quan en una anotació en la xarxa social Instragram de la setmana passada va afirmar: «Si el Parlament m'investeix, jo prendré possessió del càrrec i tornaré a Catalunya». «Entraré a Catalunya com el president de la Generalitat. Obertament. No de manera clandestina. Això seria un conflicte europeu i tornaria ben acompa-nyat, i de demòcrates europeus perquè en fossin testimonis», si l'Estat impedeix o no que puc exercir-ne les funcions, va explicar.

L'eventual investidura de Puigdemont va generar tensions entre ERC i JxCat a final de gener del 2018: després de mesos de negociacions i diversos intents frustrats d'investir un president –també el de Jordi Sànchez i el de Jordi Turull–, finalment el Parlament va situar en el càrrec Quim Torra.



Crítiques a l'ANC

El secretari d'organització del PDeCAT, Ferran Bel, considera «incomprensible» que l'ANC hagi avalat uns processos de primàries per a les eleccions municipals que en la pràctica suposen més «divisió» del sobiranisme.

En declaracions a Efe, Bel es va referir al procés obert de primàries emparat per l'ANC en diferents municipis de Catalunya per escollir llistes transversals de candidats independentistes i que, a Barcelona, ha pujat Jordi Graupera com a alcaldable, al marge de les candidatures que presentin el PDeCAT, ERC i la CUP.

«Sorprèn que hagin nascut més candidatures. És curiós que tothom parli de la unitat de l'independentisme, i l'únic que fan és continuar fragmentant l'independentisme», va lamentar. Per a Bel, resulta «absolutament incomprensible» que l'ANC, presidida ara per Elisenda Paluzie, hagi «recolzat» processos de primàries independentistes en diferents municipis de Catalunya, inclosa Barcelona, sense l'aval del PDeCAT, ERC i la CUP.

«Són difícils d'entendre tots aquests processos de primàries. Si l'ANC, que fins al moment havia jugat un paper molt transversal, decideix donar suport a específicament un projecte en cadascuna de les ciutats, s'haurà convertit en un actor polític que competeix amb altres actors polítics. Segurament això faria que perdés bona part de la seva raó de ser», va alertar Bel.