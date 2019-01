L'accident d'un tramvia a Sant Adrià causa quatre ferits, un dels quals greu

Quatre persones van quedar ferides ahir de diversa consideració, una d'elles greu, quan el tramvia en el qual viatjaven no va frenar a temps en arribar al final de la línia T4 del Trambesòs, a l'estació de Sant Adrià de Besòs, i va xocar contra el límit on acaba la via.

El tramvia va descarrilar i va acabar encastat contra una biga de la catenària, mentre la conductora va quedar atrapada dins de la cabina i va haver de ser rescatada pels Bombers de la Generalitat de Catalunya.

Després de ser alliberada d'entre els ferros que la immobilitzaven, la conductora va ser traslladada en estat greu a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. Fonts del centre hospitalari van informar ahir que l'estat de la conductora havia passat a «menys greu», després de ser atesa dels diversos politraumatismes que va patir.

L'empresa TRAM va iniciar la investigació per determinar les causes del sinistre, que va tenir lloc cap a les 08.45 hores a l'estació final de la T4, i se centra a analitzar si els frens del comboi van funcionar correctament.

Una portaveu d'aquesta empresa va precisar que els investigadors estan a l'espera de poder parlar amb la conductora, fet que no podrà passar les pròximes hores a causa de l'operació a la qual ha estat sotmesa.

Mentrestant, els tècnics treballen en la recuperació de la informació de la caixa negra del tramvia, que donarà pistes del que va poder passar ahir al matí.

Ara per ara, l'empresa «no descarta errors mecànics ni humans», mentre la Policia catalana ha iniciat també una investigació oficial de l'accident i igualment està pendent de conèixer la versió de la conductora del tramvia.

L'accident va passar cap a les 8.45 hores a l'estació de Sant Adrià i va causar quatre ferits, la conductora i tres viatgers més, que, segons el primer diagnòstic, patien lesions de caràcter lleu, encara que dos d'ells van ser derivats a l'Hospital de l'Esperit Sant de Santa Coloma de Gramenet després d'haver patit contusions de diversa consideració.

Al lloc de l'accident, en què només es va veure implicat aquest vehicle, van acudir cinc dotacions dels Bombers, juntament amb altres equips d'emergència, sanitaris i la Policia Local.