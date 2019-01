L'ANC prepara mobilitzacions per al judici, una de les quals seria a Manresa

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) està preparant mobilitzacions per al primer dia del judici dels líders independentistes per l'1-O. Segons va avançar ahir Catalunya Ràdio i va poder confirmar l'ACN, l'entitat que presideix Elisenda Paluzie preveu convocar manifestacions el primer dia del judici –se'n desconeix encara la data– a les 19 hores, i previsiblement tindrien lloc a Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona, Vic, en algun punt de les Terres de l'Ebre i també a la capital del Bages.

Amb aquesta tria, l'ANC vol que les mobilitzacions arribin a totes les vegueries. L'entitat independentista també estaria parlant amb Òmnium sobre les accions i s'han fet reunions en aquest sentit.

L'anunci de l'Assemblea arriba després de l'entrevista del vicepresident del Govern de la Generalitat, Pere Aragonès, a l'ACN, en què va donar per fet que les entitats sobiranistes «anunciarien» mobilitzacions en vistes al judici del procés, a més d'afirmar que una sentència condemnatòria seria un «punt d'inflexió» que determinaria el futur polític de Catalunya.

En aquesta línia, Aragonès preveu respostes «de país», i no només del Govern, el Parlament i les forces independentistes. En cas de sentència condemnatòria per l'1-O, el vicepresident subratllava en l'entrevista que la resposta haurà de ser «el més àmplia possible». Tot i això, el també adjunt a la presidència d'ERC no es vol resignar que la sentència sigui «desfavorable» i aposta per lluitar per l'absolució dels encausats, ja que «no hi ha delicte».