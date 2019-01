L´Audiència de Navarra manté en llibertat els cinc membres de «La Manada»

L'Audiència de Navarra ha acordat, per dos vots contra un, mantenir en llibertat provisional els cinc membres de 'La Manada' condemnats a 9 anys de presó per un delicte continuat d'abús sexual durant els Sanfermines del 2016. Així, els magistrats han desestimats la petició de presó provisional sol·licitada per la fiscalia, l'acusació particular exercida per la víctima i les dues accions populars, l'Ajuntament de Pamplona i el govern de Navarra, pels cinc processats després que el desembre passat, el Tribunal Superior de Justícia de Navarra hagués confirmat la condemna imposada per l'Audiència. Un dels tres jutges ha formulat un vot particular en què advoca decretar presó provisional sense fiança dels encausats.

Els cinc condemnats van quedar en llibertat el 22 de juny de l'any passat, després d'abonar cadascú una fiança de 6.000 euros.