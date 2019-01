L'Orfeó Català omple un any més la Plaça del Rei amb el seu tradicional concert de nadales

L'Orfeó Català ha omplert un any més la Plaça del Rei amb el seu tradicional concert de nadales a l'emblemàtica localització barcelonina. Les veus dels cantaires de l'Orfeó Català, així com del Cor Jove i el Cor de Noies, s'han pogut escoltar per novè any en un concert gratuït organitzat per l'Ajuntament de Barcelona. El cor ha preparat un recull de nadales de diferents orígens com la britànica 'Sir Christèmas' a més de les tradicionals 'Fum, fum, fum', 'Santa nit' o les obres de Pau Casals 'O Vos Omnes' i 'Nigra sum'.

El repertori ha inclòs més temes del concert de Sant Esteve, i tampoc hi ha faltat 'El cant de la Senyera', himne de l'Orfeó. També s'ha escoltat una llengua poc habitual, ja que han inclòs la peça tradicional xinesa 'Molihua', que van interpretar amb cors locals durant el seu viatge a la Xina el passat mes d'octubre.

Des de les escales que porten al Saló del Tinell i a la capella de Santa Àgata, l'Orfeó ha interpretat una quinzena de temes a l'aire lliure davant un públic que ha atapeït la Plaça del Rei i ha seguit també dempeus el concert, un cop les cadires han quedat totes ocupades.