El PP vol conèixer tots els informes que permeten a Catalunya sortir del Fons de Liquiditat Autonòmica

El PP ha presentat una bateria de preguntes al Congrés sobre la decisió de la Generalitat d'abandonar aquest any el FLA per finançar-se a través del Fons de Facilitat Financera (FFF), com a pas previ per tornar als mercats.

El diputat Jaime de Olano vol saber si el Govern espanyol considera que ha desaparegut el suposat habilitant per al control reforçat dels comptes de la Generalitat i si Catalunya «ha deixat de ser un risc per a l'estabilitat financera d'Espanya». El diputat del PP pregunta si, en compliment dels requisits establerts a la Llei de sostenibilitat de les comunitats, el Govern català va sol·licitar el juliol passat adherir-se al Fons de Facilitat Financera el 2019 i, si no va ser així, en quins informes es basa l'acord d'acceptació. També pretén conèixer si Catalunya va complir els objectius de dèficit, deute, regla de despesa i pagament mitjà a proveïdors el 2017 i si ho va fer l'any passat, i quin ha estat el grau de compliment del pla econòmic financer que tenia en vigor el 2018. En aquest sentit, recorda que l'Airef estimava que Catalu-nya tenia un «risc moderat» d'incomplir la regla de despesa el 2018 i que veia «improbable» que s'atingués a l'objectiu de dèficit pactat. De Olano pregunta també quins mecanismes tenia el ministeri d'Hisenda l'any passat per al control econòmic i financer dels comptes de la Generalitat i com la controlarà si s'adhereix a Facilitat Financera.