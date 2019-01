Rufián titlla Vox de «salvatges» per la seva postura contra la llei de violència masclista

El diputat d'ERC al Congrés Gabriel Rufián ha titllat aquest dijous Vox de 'salvatges' i ha assegurat que la postura del partit contra la llei de violència masclista és una "salvatjada". En una entrevista al programa 'Al Rojo Vivo' de La Sexta, Rufián ha fet una crida als demòcrates a "unir-se" i fer un "front antifeixista". "No parlem d'ideologia, sinó de Drets Humans. Ens hem d'ajuntar contra aquesta gent perquè són salvatjades", ha considerat durant l'entrevista. Rufían ha admès que per l'independentisme és més favorable un govern liderat pel PSOE que no un per PP, Cs i Vox però ha lamentat que contínuament els reclamin gests i que Sánchez "no n'hagi fet cap".

Pel que fa al projecte de pressupostos generals de l'Estat, Rufián ha assegurat que ERC no hi pot donar suport perquè no poden "legitimar" un govern que "no ha fet res" davant d'una situació "injusta" amb polítics catalans empresonats i a l'estranger. A més, també ha afegit que el discurs del president espanyol durant el debat monogràfic sobre Catalunya el passat desembre, que va mostrar-se "innecessàriament dur" amb l'independentisme, va demostrar que Sánchez "no té ganes d'aprovar els comptes". "Que deixi d'acontentar la dreta i faci de socialista i obrer", ha exigit. El republicà ha evitat pronunciar-se sobre si el grup parlamentari permetrà la tramitació dels comptes.