La Terra es mou aquest dijous a la seva màxima velocitat

Aquest 3 de gener, la Terra se situa al periheli, la major proximitat al Sol en la seva òrbita anual. Això produeix la màxima velocitat orbital, accelerant 3.420 quilòmetres per hora sobre la mitjana.

La Terra gira al voltant del Sol, descrivint una òrbita el·líptica de 930 milions de quilòmetres, a una velocitat mitjana de 107.280 quilòmetres per hora, fet que suposa recórrer la distància en 365 dies i gairebé 6 hores, per aquest motiu cada quatre anys se'n compti un de traspàs.

Però, d'acord amb la segona llei de Kepler, aquesta velocitat de translació varia, augmentant fins a ser màxima en el periheli -la menor distància al Sol- amb 110.700 quilòmetres per hora, i reduint-se fins ser mínima en l'afeli, amb 103.536 quilòmetres per hora, més de 7.000 quilòmetres per hora de diferència.



L'afeli arribarà el 5 de juliol



El periheli de 2019 es produirà a les 05.20 UTC d'aquest 3 de gener, amb una distància d'una mica més de 147 milions de quilòmetres. El afeli el 2019 serà el 5 de juliol, a uns 5 milions de quilòmetres de distància més.

Kepler es va adonar que la línia que connecta als planetes i al Sol abasta igual àrea en igual lapse de temps. Això vol dir que quan els planetes estan a prop del Sol en la seva òrbita, es mouen més ràpidament que quan estan més lluny.

Així, la velocitat orbital d'un planeta serà menor, a major distància del Sol, i a distàncies menors la velocitat orbital serà més gran. La distància mitjana del Sol és de mitjana de 150 milions de quilòmetres. En l'afeli arriba als 152.090.000 de quilòmetres i en el periheli baixa a 147,10 milions de quilòmetres de distància.