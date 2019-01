Vox avisa que no acceptarà els acords de PP i Cs sobre violència de gènere

Vox va advertir ahir que no acceptarà els acords signats, de cara a la configuració del nou Govern d'Andalusia, entre PP-A i Ciutadans relatius a les lleis de gènere i va instar les dues formacions a subscriure qualsevol acord sobre aquesta matèria amb PSOE i Podem. «Aquests pactes que els subscriguin amb PSOE i Podem. En política social tots segueixen amb submissió els manaments de la dictadura de gènere. On està el canvi?», va assenyalar el portaveu de Vox al Parlament andalús, Francisco Serrano, al seu compte a Twitter. Així mateix, va voler deixar clar que Vox «no acceptarà» els acords signats per PP i Cs per impulsar lleis de gènere a Andalusia.

En la mateixa línia, el compte de Vox a escala estatal a Twitter va assenyalar que PP i Ciutadans s'han compromès a implementar «amb dotació pressupostària suficient les mesures dictades per la ideologia de gènere i les associacions feministes podemites radicals». «Vox no els donarà el seu suport si no eliminen, entre d'altres, aquest punt del seu acord», va sentenciar la formació.

En el document signat per PP-A i Cs sobre «Mesures de desenvolupament i prosperitat per a un nou Govern a Andalusia», s'inclou impulsar un gran acord contra la violència de gènere a l'autonomia que «desenvolupi a la nostra comunitat els avenços aconseguits amb l'aprovació del pacte d'Estat contra la violència de gènere i que implementi, amb dotació pressupostària suficient, totes i cadascuna de les mesures previstes a la llei de juliol del 2018 per la qual es modifica la Llei de mesures de prevenció i protecció integral contra la violència de gènere, per tal d'acabar amb aquesta xacra social».

Hores després, Serrano va reclamar que «no es manipuli més», perquè «ningú condemna més que Vox les agressions a dones» i mai demanaran «que acabin les ajudes a dones maltractades». «El que demanem és que les ajudes arribin a totes les persones que pateixen violència en l'àmbit familiar, sense cap discriminació», va explicar Serrano.

Així mateix, va afegir que el que demanen és que «no hi hagi prejudicis, es respecti la presumpció d'innocència, la independència judicial i que s'acabin les subvencions milionàries a associacions que fomenten el feminisme suprematista i les imposicions ideològiques de l'esquerra». «Cal ser molt maldestre o molt manipulador per identificar estar en contra de lleis ideològiques amb la calúmnia de ser favorable al maltractament a la dona», va sentenciar.



Respon Rivera

Com a resposta, el president de Ciutadans, Albert Rivera, va avisar a Vox que el seu partit lluitarà contra la violència masclista a Andalusia i altres comunitats autònomes. «La llibertat i la igualtat no es negocien», va asseverar. «Lluitar contra la violència masclista amb recursos i mesures perquè ningú abusi d'una dona no és una opció, és una obligació per a tots», va dir.

Paral·lelament, el vicesecretari d'Organització del PP, Javier Maroto, va avisar Vox que ha de tenir «altura de mires» a Andalusia i no posar línies vermelles per a un acord per al Govern de la Junta. «La situació requereix altura de mires per part dels que acaben d'arribar i dels que portem temps», va assegurar Maroto, tot afegint que la gent demana capacitat d'entesa als partits i no «línies vermelles» ni «ultimàtums».

Per part seva, el secretari de Relacions Institucionals del PSOE d'Andalusia, Francisco Conejo, va preguntar a Cs si està disposat a eliminar els punts de defensa de les polítiques d'igualtat de gènere acordats amb el PP-A i «deixar desprotegides les dones d'aquesta terra» per formar un nou govern a Andalusia. La coordinadora general de Podem Andalusia, Teresa Rodríguez, va dir que les declaracions de Serrano «són una clara expressió de la seva complicitat amb els assassinats vinculats a la violència masclista».