Aquestes són les notícies més llegides de la setmana

Consulta els números premiats a la Grossa de Cap d'Any 2018

La Grossa de Cap d'Any 2018 va repartir sort aquest dilluns amb un primer premi de 200.000 euros que va caure al Prat de Llobregat, Terrassa i Barcelona amb el número 58499. A la Catalunya Central hi van haver dues poblacions agraciades en el sorteig: Sant Feliu Sasserra i Piera. A Sant Feliu Sasserra hi va caure el segon premi del sorteig, amb el 58499. El número premiat havia estat venut en forma de participacions per una entitat cultural del municipi. A la localitat anoienca de Piera hi va tocar un quart premi, concretament el 59743.

El primer nadó de l'any al Bages és una nena que ha nascut a les 12 i 29 minuts

Maria Cabrera Matava néixer el primer dia del nou any quan només passaven 29 minuts de la mitjanit i es va convertir, així, en el primer nadó del 2019 a casa nostra. La petita pesava tres quilos i 100 grams i mesurava 49 centímetres d'alçada.

Demanen tres anys de presó per a un veí de Súria per abús sexual en una falsa entrevista de feina

La Fiscalia demana tres anys de presó per a un veí de Súria, de 36 anys, per abusar sexualment d'una dona a la qual havia citat per una entrevista de feina. L'home la va portar a casa seva amb l'excusa que el lloc de treball estava en obres, i un cop allà l'individu es va treure la roba i es va masturbar. La dona li va donar un cop als genitals i es va dirigir a la porta del domicili, però l'home va continuar i va ejacular sobre ella.

Topada entre quatre vehicles a Sant Fruitós de Bages

Quatre vehicles van topar aquest dijous, a primera hora de la tarda, en el punt quilomètric 1 de la carretera C-16c, en el terme municipal de de Sant Fruitós de Bages. Segons el Servei Català de Trànsit (SCT), tots els vehicles es dirigien en sentit Manresa i van xocar en cadena, un darrere l'altre. Com a conseqüència del xoc, un dels ocupants del vehicle va resultar ferit lleu.

Busquen l'acusat de robar cinc vegades en un taller mecànic de Manresa

El Jutjat Penal 1 de Manresa ha dictat una ordre de recerca i captura contra un home acusat d'haver entrat a robar cinc vegades en un taller mecànic de la ciutat, ja que s'havia apoderat del comandament a distància de la porta de l'establiment. El processat, que s'enfronta a tres anys de presó, no es va presentar el dia del judici, i està il·localitzable, per la qual cosa s'ha dictat l'ordre de detenció.