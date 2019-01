Casado demana deixar la violència de gènere fora del debat polític

El líder del PP, Pablo Casado, va demanar ahir deixar la lluita contra la violència de gènere fora del debat polític, en un acte a Melilla on va agrair la tasca de tots els cossos de l'Estat que lluiten contra aquesta «xacra» social. «Hem d'anar tots els partits i tota la societat espanyola caminant cap a la seva erradicació definitiva», va afirmar abans de fer un minut de silenci per la primera víctima de la violència masclista del 2019, assassinada a Laredo. Segons Casado, «no s'ha de polititzar» la violència de gènere i al PP «ningú no li pot donar lliçons» en la matèria perquè és el partit que va promoure «el pla contra la violència de gènere més ambiciós de la història d'Espa-nya» amb el suport de gairebé tots els grups parlamentaris.

Per la seva banda, la diputada i senadora de Cs, Lorena Roldán, va reafirmar ahir el compromís de la seva formació en la lluita contra la violència masclista i va replicar així a la posició de Vox per no facilitar la investidura a Andalusia si, entre d'altres, no es retira de l'acord entre PP i Cs la dotació per a mesures d'impuls de la llei andalusa contra la violència de gènere. «És una obligació dels poders públics lluitar contra la violència masclista i posar tots els recursos a l'abast, no és una opció amb la qual es pugui negociar», va assegurar Roldán en roda de premsa a Barcelona. La diputada va recordar que l'acord a Andalusia és un «pacte a dos», sense Vox, i va apel·lar a la «responsabilitat» de la resta de formacions per evitar que es «bloquegin» les mesures acordades.



Sense «falles», diu el Govern

Des de les files del Govern, la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, va qualificar de «preocupant» que alguns partits es plantegin pactar amb Vox, un partit que «posa en qüestió la legislació en matèria de violència de gènere», i va demanar a totes les formacions que no hi hagi «falles» entre totes elles en la lluita contra aquesta xacra.