El CIS augura una victòria del PSOE per davant del PP i Vox entraria al Congrés

El baròmetre del mes de desembre del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) augura una victòria del PSOE amb el 28,9% dels vots, una davallada respecte al baròmetre de novembre (31,2%) que no aprofita el PP, que es manté en el 19,1% dels vots d'ara fa un mes. En tercera posició se situa Ciutadans, amb el 17,9% dels , vots (tres dècimes menys que a l'últim baròmetre, on va obtenir el 18,2%) i per darrere seu Podem, que amb un 14,9% dels vots –incloent-hi confluències- perd tres punts respecte al mes de novembre (18%). El baròmetre recull el creixement de Vox, que entraria al Congrés amb el 3,7% dels vots en un ascens sostingut en les dues ultimes projeccions (1,3% i 2,5%, respectivament). A Catalunya, ERC obtindria el 4,7% (4,8% al novembre), En Comú Podem el 2,7% (2,8%), i el PDeCAT recupera sis punts i obtindria l'1,4% dels sufragis (0,8%).